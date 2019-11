junior parma: schifo tombola e castagnata

Sabato 23 novembre alle 16.30 Schifo Tombola con castagnata finale aperta a tutti nella sede Junior Parma in via Parigi, 42.

Possibilità di prenotare una prova gratuita di Baseball o Softball.

Ulteriori info al 335 5344616 (Carla They - Vice Presidente JUNIOR PARMA ASD)

