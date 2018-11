JYSK: una storia di successo, dal 9 Novembre a Parma

JYSK (si pronuncia iùsc) è un'azienda danese leader nel commercio di mobili, tessili, materassi, decorazioni per la casa e mobili da giardino. JYSK è presente in 50 Paesi nel mondo con una rete di più di 2.600 punti vendita.

Quest’anno JYSK festeggia il suo 10° Anniversario in Italia, dove ha una rete di 51 punti vendita in 10 regioni e un Online Shop che serve tutto il territorio nazionale. Su JYSK.it è disponibile anche il servizio Click&Reserve che consente di prenotare online i prodotti desiderati e di ritirarli successivamente nel negozio più vicino.

JYSK si distingue per la professionalità del personale, per la qualità dei prodotti a prezzi convenienti e per il vasto assortimento: oltre 4.000 articoli per la casa.

La grande novità è che il prossimo 9 novembre JYSK aprirà a Parma! Lo store, dal concept espositivo moderno, è situato nella zona commerciale nei pressi dell’uscita autostradale di Parma, in via Nicola Morigi 8.

Ai nuovi clienti di Parma JYSK riserverà fantastiche offerte di nuova apertura con sconti oltre il 60% e la possibilità di rateizzare il pagamento fino a 10 rate a tasso zero: niente male, benvenuta a PARMA JYSK!