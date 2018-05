«La storia della riscoperta dei manoscritti di Vivaldi è davvero andata così. Diversamente dalla frase che i romanzieri pongono di solito alla fine del loro lavoro, io devo invece assicurare che i fatti narrati sono realmente accaduti e solo in pochi casi ho dovuto inventare. La concatenazione degli eventi, per quanto bizzarra possa sembrare, è dovuta alla storia».

Questo concerto-reading, interamente dedicato all'opera del grande compositore veneziano, si ispira al romanzo storico L’Affare Vivaldi di Federico Maria Sardelli, edito da Sellerio e vincitore del premio Comisso 2015 per la narrativa.

Luigi Lo Cascio e lo stesso Sardelli, direttore, flautista e attento studioso, raccontano con parole e musica, sempre sul filo dell'ironia, il rocambolesco itinerario attraverso i secoli dei manoscritti di Vivaldi, di come hanno rischiato di sparire nel nulla e di come sono giunti fino a noi.

Tra musiche anche inedite del Prete Rosso magistralmente eseguite da Modo Antiquo, pluripremiato ensemble specialista del repertorio barocco, la lettura di Lo Cascio conduce lo spettatore lungo l’affascinante percorso di questo enorme patrimonio musicale rimasto per secoli sepolto nelle biblioteche di monasteri e famiglie aristocratiche più o meno decadute e reso a noi superando difficoltà che parevano insormontabili grazie all'amore e alla tenacia di appassionati ricercatori.

Lo Cascio coniuga il linguaggio e il registro narrativo con un umorismo contemporaneo e con una straordinaria interpretazione dell'ambientazione, che passa dall'epoca vivaldiana fino al periodo fascista, in ogni momento con una lingua adatta al contesto e sempre con grande partecipazione e coinvolgimento emotivo.



ANTONIO VIVALDI

- Sonata a due violini e basso "La Follia", Op. I n. 12

- Largo dal concerto per flautino, RV 443

- Andante dal concerto per traversiere, RV 438

- Sonata a tre, RV 60

- Allegro non molto dalla sonata a tre, RV 103

- Largo per violoncello e basso da RV 538

- Giga dalla sonata per flauto e basso, RV 5

- "In memoria aeterna", RV 795, RV 795