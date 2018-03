l’amore che cura: workshop con il coach giuffredi e l’oncologo pagliara

Gallery

Un momento di riflessione e di formazione in cui la crescita personale incontrerà la Medicina ed i suoi nuovi orizzonti. Sabato 14 aprile 2018, dalle ore 20.00 alle 22.30, si terrà a Parma, negli spazi delle Officine ON/OFF (in strada Naviglio Alto 4/1) il workshop “L’Amore che cura”, che vedrà protagonisti Claudio Pagliara – ricercatore, oncologo, medico olistico e autore dei libri “La via della guarigione” e “L’amore è la medicina più potente” edito da Uno Editori – ed il coach e formatore Andrea Giuffredi, autore di “Riparti da te”, edito da ABeditore, e “Scopri chi sei” in uscita a breve per Mursia Editore.Durante l’incontro, il medico ed il coach illustreranno ai partecipanti un percorso di miglioramento della salute, aumento dell’autostima e raggiungimento del benessere proprio e dei propri cari.“Una perfetta salute, una relazione felice, un’attività lavorativa di successo ed una vita ricca, energetica ed entusiasmante, possono essere la conseguenza di pensieri positivi, guidati dall’amore”: è quanto afferma il dottor Pagliara dopo 40 anni di attività e ascolto dei suoi pazienti. Ed è anche ciò che emerge dalle nuove frontiere della ricerca scientifica.“Purtroppo al giorno d'oggi – spiega Andrea Giuffredi – le persone si sono abituate a rimanere al di sotto delle proprie potenzialità. Come in una vera e propria gabbia dorata che in realtà siamo solo noi ad avere dipinto di giallo. Questo genera insoddisfazione e frustrazione”. Per stare bene, bisogna pertanto allenarsi quotidianamente per sfruttare al massimo le proprie risorse e risvegliare il proprio potere interiore.Per partecipare al workshop, al costo promozionale di 20 euro a persona, occorre acquistare il proprio biglietto tramite il sito http://www.giuffrediandrea.com/amoreautostima. In omaggio, il giorno dell’evento verranno consegnate le stampe dei due e-book "10 pillole di felicità" e "Pillole di spiritualità" contenenti preziose indicazioni da tenere sempre con sé.CLAUDIO PAGLIARADottore in medicina generale specializzato in oncologia. Ha assistito gratuitamente, a domicilio, centinaia di pazienti con tumore in fase terminale. Ha effettuato numerose pubblicazioni scientifiche, è stato docente e relatore in un gran numero di convegni scientifici.ANDREA GIUFFREDICoach e formatore. Laurea in Discipline della ricerca psicologico-sociale. Ha conseguito un Master in coaching umanistico ed evolutivo, un Master in istruttore di Mindfulness e la certificazione in PNL. Tiene corsi per aiutare le persone a raggiungere i propri obiettivi di crescita e felicità.Per altre info: tel. 3498022561scrivimi@giuffrediandrea.comwww.giuffrediandrea.comwww.claudiopagliara.com