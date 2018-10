L'aperitivo aspettando Halloween

Rocca Sanvitale di Fontanellato (PR)

ASPETTANDO HALLOWEEN - APERICENA CON MENTALISTA IN CASTELLO E VISITA GUIDATA

Con la partecipazione straordinaria del mentalista emiliano Francesco Busani indagatore dell'occulto e psychic enterteiner.

Sabato 27 ottobre, ore 21



Aspettando la lunga Notte di Halloween, c'è una anteprima molto speciale in Castello a Fontanellato. Sabato 27 ottobre la Rocca Sanvitale propone una serata davvero unica all’insegna del mentalismo ed effetti magici di illusionismo. All’interno del maniero, gli ospiti potranno degustare un apericena “arricchito” dalla partecipazione straordinaria del mentalista emiliano Francesco Busani, tra i pochi in Italia che introducono elementi di spiritismo nelle sue mind-performance. Potere della mente o esistono davvero gli Spiriti? Al termine, ci sarà la speciale visita guidata “alla ricerca del fantasma”, tra leggenda e mistero. Chi è Francesco Busani? Mentalista professionista, indagatore dell'occulto, psychic enterteiner, studioso di misteri e della tradizione esoterica. E' il primo performer al mondo ad aver approfondito dal punto di vista teorico e pratico il mentalismo one-to-one. Scrive su riviste del settore illusionistico ed ha recentemente pubblicato il libro "libro "Magia a Tu per Tu”. Ha ideato insieme a Mariano Tomatis "Stupire! Il Festival delle Meraviglie".

Prenotazione obbligatoria. E' sconsigliato l'ingresso ai minori di 14 anni. L'evento è al coperto e si svolge anche in caso di maltempo.

Costo della manifestazione: Adulti: € 39,00 a persona

Parcheggi gratuiti nel paese

info@castellidelducato.it – www.castellidelducato.it