L'atlante delle meraviglie ai Diari

Sabato 14 Aprile i Diari di bordo di Parma sono felici di ospitare Danilo Soscia per la presentazione del suo libro "Atlante delle meraviglie - Sessanta piccoli racconti mondo", minimum fax edizioni.



La serata si svilupperà con interventi di letture ad alta voce da parte dell'attore Andrea Gatti intervallate con le riflessioni dell'autore e l'interpretazione in musica del sentimento dominante del brano letto e commentato attraverso l'esecuzione dal vivo da parte del musicista Claudio Saguatti, contrabbasso dell'orchestra Filarmonica Toscanini. Racconteremo attraverso le letture, la musica e le parole i brani dell'Atlante delle meraviglie per renderne il senso più ampio.



C'era una volta la Wunderkammer, la camera dei prodigi: collezione di oggetti rari e squisiti, meraviglie della tecnica, orrori sublimi della natura e della storia.

Danilo Soscia riprende questo immaginario e raccoglie sessanta parabole esemplari, memorie infedeli, miti e fantasmi, inventando una sulfurea e personalissima Spoon River e narrando con uno stile potente e originale le inquietudini e le ossessioni che da sempre attanagliano il cuore e la mente degli uomini. L'Atlante è dunque molti libri insieme: può essere letto dall'inizio alla fine come un catalogo fantastico delle passione e delle avventure umane, oppure può essere percorso seguendo a piacere la fitta trama di temi e luoghi che lo sottende.

Di racconto in racconto, incontriamo uomini non illustri accanto ad Arthur Rimbaud, Gesù, Mao, Antigone, San Francesco, Jurij Gagarin e Friedrich Nietzsche, e ogni personaggio, oscuro o eminente, ci chiede di partecipare al destino e ci trae con forza irresistibile dentro il suo mondo. La Berlino di Bertolt Brecht e quella del panda Bao Bao si collegano alla Parigi di Walter Benjamin, e il viaggio della nave di Odisseo all'isola di Circe prosegue nell'avventura di una cagnetta selvatica, in orbita intorno alla Terra a bordo di un'angusta navicella spaziale.

Una scrittura animata da un'impetuosa forza creativa e visionaria, nella tradizione di Manganelli, Mari e Borges.



L'AUTORE vive a Pisa. Ha pubblicato la raccolta di racconti Condomino (Manni, 2008). Come studioso di letteratura e di Asia Orientale ha curato il volume In Cina (Ets, 2010) e realizzato lo studio Forma Sinarum: Personaggi cinesi nella letteratura italiana (Mimesis, 2016).