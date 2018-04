l'attore tony laudadio ai diari con preludio a un bacio

Venerdì 4 Maggio alle ore 18.00 ai Diari di bordo Tony Laudadio incontra il pubblico e firma le copie del suo libro "Preludio a un bacio", NN Editore, e racconta la storia di Emanuele tra musica e parole, al ritmo dolce del sax.



Emanuele è un musicista, sassofonista di strada con problemi di alcool e di sentimenti. Un senzatetto che suona agli angoli delle strade. Ha rinunciato a ogni affetto e contatto umano, tranne quello di Maria, che lavora in un bar e si prende cura di lui. Finché un giorno, dopo un’aggressione, Emanuele si risveglia in ospedale e si accorge d’un tratto che la sua apatia è scomparsa: persone e cose brillano di una nuova luce, spingendolo ad agire per rimediare agli errori di un passato sprecato.Non solo un romanzo, ma un monologo su carta, ambientato in un teatro fatto di jazz, ricordi e rimpianti; Tony Laudadio ci consegna una storia colorata come una processione lungo le strade di una città di provincia, popolare e anche un po’ kitsch, emozionante come il brivido che ci coglie quando ritroviamo frammenti di fiaba nella vita di tutti i giorni.

Preludio a un bacio è la storia di una rinascita in crescendo, in corsa verso una felicità inafferrabile, ma comunque capace di dare senso a una vita intera.



Questo libro è per chi cerca la divinazione della giornata in libreria, per chi rincorre profumi e colori sulle strade, per chi ascolta tutto l’anno le canzoni di Natale, e per chi si è trovato a piangere lacrime in bianco e nero per la sua vita non vissuta, per poi scoprire che in quello spazio bianco si sono decise le sorti della sua dannata felicità



Tony Laudadio è un artista eclettico e sorprendente. È un attore di teatro e di cinema che si è formato alla Bottega di Vittorio Gassman. Ha recitato con Andrea Renzi, Fabrizio Bentivoglio, Nicoletta Braschi, Luca Zingaretti, Toni Servillo; ed è stato diretto da Edoardo De Angelis, Marco Risi, Nanni Moretti, Paolo Sorrentino. Ha scritto e curato la regia di opere teatrali di successo, come “Un anno dopo”, “Birre e rivelazioni”, “New magic peole show”. E, negli ultimi anni, presta, con grande efficacia, storie e personaggi alla letteratura.