L'esercito dei bruttini sull'isola dei giganti a Parma 2020

Tra i gli appuntamenti che apriranno l’anno di Parma Capitale della Cultura, domenica 12 gennaio 2020 alle ore 17.00, presso il Centro Giovani di Baganzola si terrà la presentazione-lettura del libro L’Esercito dei Bruttini sull’Isola dei Giganti di Anna Celenta edito da PAV Edizioni. Per l’occasione, oltre all’autrice, saranno presenti anche Alexia Bianchi, illustratrice, e Aurora Di Giuseppe, socio fondatore di PAV Edizioni. L’incontro si terrà in Via Nabucco, Parma (zona Baganzola) nella sede del CG Baganzola gestito dalla Cooperativa Sociale Eidè. Sono invitati a partecipare i bambini di tutte le età, da zero a novantanove anni, nessuno escluso. L’Esercito dei Bruttini sull’Isola dei Giganti è un libro pensato per i più piccoli (8-12 anni), ma sta riscuotendo interesse anche tra i lettori più maturi perché affronta con ironia e allo stesso tempo profondità, il tema della “diversità”. Chi sono i Bruttini? Sono personaggi buffi, animali o umani poco importa, ciò che conta è che, pur avendo un aspetto “difettoso” o un carattere “spinoso”, hanno un cuore puro, grazie al quale sanno amare, sanno essere degli amici leali e sanno scegliere tra il bene e il male. Nessuno è perfetto e i Bruttini lo sanno benissimo, ecco perché cercano di usare i loro difetti come punti di forza per raggiungere il loro scopo finale: mostrare la vera bellezza, che spesso si nasconde dietro un aspetto “difettoso”! Per l’occasione l’autrice, Anna Celenta, leggerà alcuni passi del romanzo, aiutata dai bambini che vorranno partecipare. In seguito, ci sarà la possibilità di fare un laboratorio di disegno insieme all’illustratrice Alexia Bianchi che saprà dare qualche consiglio su come ricreare i protagonisti de L’Esercito dei Bruttini sull’Isola dei Giganti. Sarà presente anche Aurora Di Giuseppe fondatrice, insieme a Pietro Molinaro e a Vincenzo Mazza, della PAV Edizioni, perché non vuole mancare a un appuntamento così importante per uno dei “suoi Autori” all’interno di una manifestazione di livello internazionale come Parma Capitale della Cultura 2020. Quella del 12 gennaio sarà, inoltre, la prima occasione per presentare il nuovo libro di Anna Celenta: Il Lato Oscuro –l’improbabile sbarco di due Bruttini sulla Luna, un’avventura “extraordinaria” dei personaggi ideati da Anna e Alexia e pubblicata sempre da PAV Edizioni, come omaggio al primo vero sbarco sulla Luna.