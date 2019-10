l'hostaria - storie improvvisate dal sapore divino

Lo spettacolo più esilarante dei TraAttori torna in apertura stagione, stavolta al Teatro Crystal di Collecchio: 3 amici accompagnati da una buona bottiglia di lambrusco, salame e formaggio, racconteranno storie incredibili attraverso l’unica vera arma in loro possesso: l'improvvisazione.



Gli spunti dei commensali (il pubblico in sala) o dell’oste di turno, a seconda delle situazioni, obbligheranno gli attori in scena ad improvvisare utilizzando dialetti, stili, autori letterari, rima o a cantare una serenata alla “sfortunata” di turno…



Con gli insegnanti della scuola TraAttori.



Prenota il tuo biglietto: https://bit.ly/2ktGhwX

