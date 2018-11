l'importanza di essere un buon coach nelle vendite

L’importanza di essere un buon coach

Stefano Denna torna a Parma con un corso di formazione sulle vendite

Martedì 13 novembre al Link 124





Martedì 13 novembre al Link 124 di via San Leonardo con orario 19.30 – 23.30 torna a Parma Stefano Denna, coach della scuola di Roberto Re con oltre trent’anni di esperienza.



Una full immersion nelle tecniche e negli strumenti più utili per ottenere successo nel campo della leadership e della vendita, della gestione dei gruppi di lavoro e del team building.



Oggi più che mai è necessario un approccio innovativo e professionale, comunicativo ed empatico per relazionarsi al meglio in ogni ambito della vita, a maggior ragione nel settore delle vendite.



Anche una persona giovane, se non avrà acquisito le giuste tecniche di contrattazione avrà sempre maggiori difficoltà a trovare un lavoro e a farsi retribuire in base alle sue capacità, così come chi ha uno stipendio fisso, difficilmente riuscirà a farsi valere per richiedere un aumento o un trasferimento per migliorare la propria condizione lavorativa ed economica, per non parlare poi di chi è freelance e lavora in proprio e necessità tutti i giorni di confrontarsi con i clienti e motivare le reti di vendita.



Per ulteriori informazioni e per aderire – fino ad esaurimento posti - è possibile contattare il numero 0521 185 5155 oppure inviare una mail a p.traverso@hrdonline.it