L'originale di giorgia ai diari

Venerdì 19 Gennaio alle ore 18 ai Diari presentazione del libro "L'originale di Giorgia" e altri racconti di Paolo Zanotti pubblicato da Pendragon nella collana I chiodi.



A parlare del libro dello scrittore scomparso nel 2012 saranno Mariolina Bertini, Matteo Marchesini, Nicola Barilli.



La presentazione del libro sarà una bella occasione per un saluto della città di Parma a Mariolina Bertini, docente,studiosa di letteratura francese, critica letteraria e vicedirettore de L'Indice dei libri del mese e che lascia la cattedra di Parma e ha un trentennio di vita intellettuale di parmigiana da raccontarci.



Paolo Zanotti, scomparso prematuramente nel 2012, è stato subito riconosciuto come uno degli scrittori più significativi e promettenti della nuova narrativa italiana. I suoi romanzi, "Bambini bonsai" e "Il testamento Disney", avevano suscitato un consenso unanime per la straordinaria invenzione fantastica unita a un realismo minuzioso, e per la sapienza con cui accostavano apocalisse e leggerezza. Ma nella forma breve va visto un lascito non meno importante. Ognuno dei racconti contenuti nella presente raccolta costituisce infatti per stile e originalità di sguardo un mondo a parte: si va dalla fulminante fantaecologia di "Bambini bonsai" (racconto generatore dell'omonimo romanzo, pioniere della climate fiction italiana), alla straziante elegia di "La cella geografica", fino a quell'imprendibile, aerea descrizione della «natura dell'amore collettivo» che è "L'originale di Giorgia". E al centro restano i temi dominanti dell'opera di Zanotti: i sortilegi dell'infanzia, le amicizie di gruppo, gli amori e le illusioni della giovinezza.

L'Introduzione al libro è di Nicola Barilli che sarà presente alla serata.