“l’oro di bebe”: il ritorno dell'artista noemi bolzi

Insieme ad una cinquantina di artisti attivi su tutto il territorio nazionale, Noemi Bolzi parteciperà alla “Mostra di selezione per la XIII Biennale di Roma”, che verrà inaugurata sabato 7 settembre 2019 alle ore 18.00 negli spazi della Chaos Art Gallery di vicolo al Leon d’Oro n. 8 a Parma. Una mostra che segna il ritorno della Bolzi sulla scena creativa, dopo un periodo di pausa che l’ha vista impegnata in altre attività e viaggi internazionali. Pittrice, ma anche grafica, ceramista e arredatrice, NoemiB si distingue per i suoi dipinti luminosi, solari, realizzati in acrilico con sottofondo materico, freschi nei contenuti e nella vitalità della forma espressiva. Anche i suoi gioielli in ceramica raku – realizzati giocando con la magia del fuoco – sono opere uniche che in pochi anni hanno riscosso un successo tale da essere esibiti in numerose sfilate di moda. Molti dei suoi lavori sono esposti in collezioni private in Italia, Spagna, Francia, Inghilterra, Brasile, Florida e a New York. Alla Chaos Art Gallery l’artista presenterà “L’oro di Bebe”, uno dei suoi ultimi dipinti dedicato ad un amico scomparso, che denota il suo eclettismo nell’accostare pennellate di vernice su legno a foglie dorate, cromie consistenti e lamine impalpabili. L’opera concorrerà per poter partecipare – grazie al voto dei visitatori – all’evento romano che si svolgerà nella primavera del 2020. La mostra rimarrà aperta fino al 29 settembre con premiazione prevista per sabato 28. Orari di apertura: da martedì a sabato 10-12.30 e 19-19; domenica 16-19; lunedì chiuso. Per info: noemi@noemibolzi.it; www.noemibolzi.it