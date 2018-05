l'ultimo venerdì dell'anno. al campus industry ci sono i deep inside

L'ultimo venerdì dell'anno. Prima della pausa estiva del Campus Industry Music, s'intende, è con i Deep Inside, tribute band dei Deep Purple, l'11 maggio a partire dalle ore 22:00, con ingresso a 10 euro comprensivo di consumazione. A seguire dj set rock, per la serata che da anni nel locale di Largo Simonini è sinonimo di chitarre e adrenalina. Per l'occasione, quindi, dell'ultimo evento a tema prima dell'avvicinarsi dell'estate - "summer is coming" direbbe qualcuno strizzando l'occhio a Game of Thrones -, naturale rivolgersi alla musica di una delle più significative della storia del rock, i Deep Purple, per un "Deep Purple Experience Show" curato con passione da chi con le chitarre ci sa fare. La serata finale della stagione del Campus Industry sarà poi sabato 19 maggio, in cui si chiuderanno anche le serate dedicate agli eventi "da club" con la notte M'Ama 90 in cui si esibiranno Eiffel65, Neja e Carolina Marquez.