la band metal di parma al metalheadz festival - ii edizione

Idra Eventi e Campus Industry Music presentano la seconda edizione del Parma MetalHeadz Festival: ideato per rendere omaggio alla scena metal di Parma, sabato 21 dicembre porterà in Largo Simonini il meglio di quanto è stato prodotto in città dai primi anni ottanta a oggi. Band nate ormai anche 30 anni fa, che sono oggi riconosciute e apprezzate a livello nazionale e internazionale.



Si esibiranno Mother Augusta, one-man band depressive black metal, i Journey To Gemini, oltre il nu-metal, i From Texas con un release party dalle nebbie della Bassa Parmense al rock-southern con influenze heavy metal, gli Hyphen, una sintesi di gusti e stili musicali diversi tra loro, i Winter Haze al release party della female-fronted metal band, i Calendula tra post-hardcore e post-rock degli anni '90, i Whiskey Ritual, un baluardo del black and roll italiano, gli Undercut - reunion show dopo vent’anni, WYVERN - WYV85, il ritorno dei Wyvern nella formazione delle origini dopo oltre 30 anni.. Aftershow con Killmister - reunion show e a seguire il dj set hard rock e heavy di Mike De Chirico vs Dimitri Tommasini Corradini.

