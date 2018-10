“La Bottega sotto Casa” torna in via Montebello

Dopo il successo delle passate edizioni, ritorna a Parma il consueto appuntamento con “La Bottega sotto Casa” di via Montebello che anche quest’anno accoglierà numerosi stand e bancarelle per un nuovo mercato organizzato dal Consorzio 'La Qualità dei Mercati' promosso da Ascom Parma.

La manifestazione, realizzata in collaborazione con il mercato alta qualità “Terra dei Gonzaga”, si svolgerà domenica 28 ottobre dalle 8 alle 20 in via Montebello (nel tratto compreso tra via Traversetolo e via S. Eurosia) coinvolgendo oltre 40 operatori che presenteranno al pubblico una vasta offerta di prodotti tra cui abbigliamento, calzature, oggettistica e articoli per la casa. Un’ottima occasione per trascorrere una domenica di shopping in compagnia circondati dalle sfumature autunnali che colorano la città.