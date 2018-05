La casa del Parco in festa 2018

Giunta alla sua quarta edizione, sabato 26 maggio torna, in anticipo di un mese rispetto al solito e durante tutta la giornata, “La Casa nel Parco in Festa”, la manifestazione organizzata dai servizi del Comune di Parma e dalle realtà che dal 2013 animano il Centro Polifunzionale Casa nel Parco di Strada Naviglio Alto 4/1 a Parma: l’Associazione On/Off, la Cooperativa Sociale Gruppo Scuola, il Centro Giovani La Scuola del Fare, la Cooperativa Eidé, Ibo Italia Parma e l’Associazione Jamais Vu.

Nata nel 2015, quasi per caso, come festa di autofinanziamento dell’Associazione On/Off – ente co-gestore delle omonime “Officine” – negli ultimi 3 anni si è ingrandita, trasformandosi in un’occasione collettiva di comunità.

Novità di quest’anno, la collaborazione con un’altra realtà storicamente attiva su Parma ma in una zona opposta al San Leonardo, ovvero il Circolo Arci Minerva di via Montanara, che per l’occasione preparerà torta fritta e salumi. Dalle 10.00 alle 20.00 di sabato 26 maggio, si alterneranno laboratori per bambini e ragazzi (a cura di Circolarmente, Collettivo Colla, Cooperativa Eidé e Scuola del Fare), performance (con il Bollaio Matto), live painting (a cura di Jamais Vu) e la musica di RadioRevolution, la web radio degli universitari di Parma. A chi vorrà rimanere leggero, BioMadeinItaly Store proporrà cous cous di verdure e crostate.

PROGRAMMA

KIDS & TEENS

Dalle 10.30 alle 12.00

Spiazza la piazza con Associazione Circolarmente

Laboratori sensoriali con Cooperativa Eidé

Attività sportive e giochi di strada con Gruppo Scuola

Laboratorio di educazione alimentare con IBO Italia Parma



Dalle 14.00

Monta il tuo modellino 3D! | Laboratorio con Colla e FabLab Parma

Giochi di gruppo e da tavolo con La Scuola del Fare



Dalle 16.30 alle 18.00

Cantastorie per bambini 0-6 anni con Cooperativa Eidé



ART & PERFORMANCE

Alle 17.00

The Artists are Present | Live painting con Jamais Vu e Colla



Alle 18.00

L’isola delle bolle | Performance dell’artista di strada Il Bollaio Matto



MUSIC

RadioRevolution Live

Musica per tutto il giorno con la webradio universitaria



FOOD CORNER

Dalle 11.00 alle 20.00

Torta fritta e salumi di Circolo Arci Minerva

Cous Cous e crostate di Bio Made in Italy Store



Per informazioni:

www.officineonoff.com

info@officineonoff.com

0521.270841