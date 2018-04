'La cattiva strada': musica e parole di Fabrizio De Andre'

Sabato 14 Aprile 2018

Arriva al Teatro Crystal di Collecchio un nuovo spettacolo che ha già riscosso enorme successo al debutto e nelle successive repliche..



"LA CATTIVA STRADA' - C'È AMORE UN PO' PER TUTTI E TUTTI QUANTI HANNO UN'AMORE…”



Un viaggio con la poesia e la musica di Fabrizio De André a fare da guida verso luoghi nascosti, angoli bui, strade scure e vicoli dove un'umanità dolente trascina i suoi giorni in attesa di un destino meno avverso. Attraverso la violenza, l'arroganza del potere, le maschere dell'amore e le difficoltà del vivere, per ascoltare e capire che la ‘”Cattiva strada'” esiste ancora oggi, sia nella realtà ma anche nello sguardo di chi osserva per giudicare, condannare e non comprendere.

Canzoni e monologhi teatrali insieme, con tre musicisti ed un'attrice, intessuti tra loro come tappe di un cammino per scoprire che, davvero “dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fior”.



Con:

MARCO PELLIZZON: VOCE CANTANTE

DAVIDE “DADO” LOI: CHITARRA

GABRIELE LESSI : CHITARRA

ELENA DE CAROLIS: VOCE RECITANTE

SCRITTI TEATRALI E REGIA: ENRICO POMPEO



INFO BIGLIETTI :

Questo è il link al sito del Teatro Crystal dove poter avere informazioni per acquistare i biglietti per lo spettacolo

( platea posto unico € 8 )



http://www.teatrocrystal.com/



Per prenotazioni e info

☎️ 338/7798649

📧 crystal.bertesca@gmail.com