La cena dei mille con Cracco

Martedì 4 settembre, trasformeremo il centro storico di Parma in un suggestivo ristorante gourmet a cielo aperto, per mille persone.

Il menu, che intende essere un omaggio a Parma e alle eccellenze della Food Valley, sarà firmato da chef Massimo Spigaroli e dai ristoratori di Parma Quality Restaurants, l’associazione che riunisce la migliore espressione dell’alta cucina parmense.

Avremo alcuni graditi guest chef: Carlo Cracco e, in rappresentanza di Chef To Chef, Isa Mazzocchi, Filippo Chiappini Dattilo, Gianni D’Amato e Andrea Incerti Vezzani.

Con la “Cena dei Mille” vogliamo raccogliere fondi a favore del progetto di Emporio Solidale Parma (www.emporioparma.org): la tua presenza è importante!

La prenotazione è obbligatoria e il costo a persona è di 85 euro + dpp.

I biglietti sono disponibili sul circuito VivaTicket

Per info:

– numero verde: 800/977925

– sito Web: www.parmacityofgastronomy.it/settembre-gastronomico/