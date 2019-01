La custodia dei cieli profondi ai Diari

Sabato 26 Gennaio alla Libreria Diari di bordo di Parma alle ore 18.00, Raffaele Riba presenterà il suo ultimo romanzo "La custodia dei cieli profondi", edito da 66thand2nd Editore.

Cascina Odessa è il satellite periferico di un Pianeta che naviga placido ai margini della Via Lattea. Un mausoleo eretto sopra i resti di un cane, un microcosmo con un passato perfetto ma ora afflitto dalla malattia della dispersione. Gabriele lotta, contrappone la cura al disfacimento, è erede e custode, e resiste al progressivo sfaldarsi della propria famiglia. Finché non si consuma l'addio più doloroso, quello di suo fratello. Il legame è spezzato, e perfino l'universo sembra accordarsi a questo cataclisma minore: nel cielo compare un altro sole - un sole debole -, una luce blu si fonde con la luce gialla, allaga la notte, sovverte il ritmo circadiano. Piovono poiane, i grilli tacciono, gli alberi sono allo stremo, le ore si dilatano in secoli, millenni. E per il Custode è arrivato il momento di abbandonarsi alla folle entropia del Tutto.

Raffaele Riba è nato a Cuneo il 15 maggio 1983. Ha un diploma di perito chimico e una laurea in Lettere. Attualmente vive e lavora a Torino, e si occupa della narrativa italiana da 66thand2nd.

Nel maggio del 2011 ha vinto la terza edizione del concorso 8x8 e nel novembre dell’anno dopo ha partecipato alla VII edizione di Esor-dire con il brano Qui. Ha pubblicato: Il dentro di un altro fuori, apparso sul primo numero di Cadillac (2012); La storia di Cinzia che fa parte del libro 100 Storie per quanto è troppo tardi (Feltrinelli, 2012); L’eloquenza delle nature morte su Watt; La crocifissione, nell’antologia Si sente la voce (Cartacanta, 2012) e tre racconti nella collana Singolari della casa editrice LiberAria (2012).

Nel 2014 è uscito per 66thand2nd il suo primo romanzo, Un giorno per disfare. Nel 2015 è uscito per Loescher, Abbi pure paura, il suo rifacimento di L’orso di Faulkner.