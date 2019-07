La domenica dell'Aquila: escursione ai monti Aquila ed Aquilotto

Escursione dedicata alle due cime dell'Aquila ed Aquilotto, che offrono viste inusuali sul Lago Santo e sulla Riserva Naturale Guadine-Pradaccio, che attraverseremo prima di giungere sul crinale al Passo omonimo. Una breve ma divertente e spettacolare camminata sul crinale ci porterà alle due cime prima di intraprendere la discesa che ci riporterà al Lago Santo prima e Lagdei poi.



Ritrovo h 9:00 c/o Lagdei

Distanza: 9 km circa

Dislivello Totale: 500 m circa

Durata 6h circa, soste comprese

Difficoltà: Facile (E)



Costo

15 € Adulti

8€ Minori a partire da 8 anni solo se accompagnati ed abituati a camminare in montagna

Minimo 8 partecipanti adulti



Prenotazione obbligatoria entro le ore 20:00 di venerdì 5/07/2019

3290047306, alessandro.bazzini@gmail.com



Abbigliamento obbligatorio: scarpe da trekking, giacca antivento, maglione/pile, cappello, 1,5 litri d'acqua, pranzo al sacco, occhiali da sole, zaino.

Abbigliamento consigliato: pantaloni lunghi, vestirsi a strati, crema solare.



24 ore prima dell’attività è facoltà della Guida comunicare agli iscritti l’annullamento dell’escursione. Il percorso potrà essere modificato in funzione delle condizioni ambientali per la sicurezza del gruppo. La guida si riserva di non accettare persone non adeguatamente attrezzate.

La Guida è coperta da assicurazione RCT come di legge; non è prevista copertura infortuni per i partecipanti. Chi ritiene opportuno può provvedere autonomamente con una polizza multisport.