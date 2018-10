la food and wine academy di parma presenta il libro del prof. mario fregoni: le viti native americane e asiatiche, ibridi portinnesti e varietali edito da ci.vin.

Martedì 13 novembre 2018 alle ore 20,00 nei locali di Arte & Gusto in Via Emilia Est, 87, Parma presentazione del libro del Prof. Mario Fregoni: Le Viti Native Americane e Asiatiche, ibridi portinnesti e varietali edito da Ci.Vin.



L’iniziativa è inserita nel ricco programma di eventi organizzato dalla Wine and Food Academy per l’anno 2018 – 2029 e fa parte della rassegna: “I grandi maestri del vino” ed è dedicata a professori universitari, giornalisti, ricercatori che in qualche modo hanno fatto, e continuano a fare, la storia del vino in Italia.



Dialogherà con l’autore il sommelier Alessandra Chiarini la quale finita la discussione sul libro guiderà una degustazione di vini dell’Azienda Agricola La Torretta sita in località Sala Mandelli, Val Tidone, PC.



Saranno assaggiati i seguenti vini:

Gutturnio Classico Superiore – Vitigni: Barbera 55% – Bonarda 45% Vinificazione: Macerazione sulle bucce per 12/15 giorni. Affinamento in botte di acciaio per 6 mesi.



Vignà: Vitigni: Merlot 70% e Barbera 30% Vinificazione: Acciaio

Pinot nero – Vitigni: Pinot Nero 100% Vinificazione: Uve selezionate e raccolte in piccole cassette. Macerazione sulle bucce per 13/15 giorni. Affinamento in botte di acciaio per 12 mesi e in bottiglia per 3 mesi.



Salari: Vitigni: Cabernet Sauvignon 35% – Merlot 35% – Bonarda 30% Vinificazione: Macerazione sulle bucce per 13/15 giorni. Affinamento in botte di acciaio per 12 mesi e in bottiglia per 3 mesi.



Dopo la degustazione Arte & Gusto offrirà un lauto buffet.



La Torretta è una storica azienda piacentina sita nel cuore della Val Tidone, un territorio a forte vocazione vitivinicola che occupa la parte più occidentale della provincia di Piacenza, ai confini con l’Oltrepò Pavese. Nel 2015 l’Azienda ha compiuto un notevole salto di qualità, grazie all’unione a una realtà viticola confinante di pari estensione, divenendo una delle più grandi realtà vitivinicole della zona. La Famiglia Marchesi, artefice di questa fusione, ha arricchito la nuova Azienda La Torretta di una più vasta varietà di vitigni. L’accoglienza rimane uno dei punti fermi dell’Azienda, sempre aperta alle visite. Offre, inoltre, ambienti suggestivi per godere dell’assaggio dei suoi prestigiosi vini in abbinamento ai celebri salumi DOP piacentini e di una vista incomparabile sulla Val Tidone.



La Wine and Food Academy nasce a Parma nel 2016 presso il locale gourmand “Arte & Gusto”. Frequentata, sin dal primo momento, da numerosi food lover, giornalisti locali e di tutto il territorio nazionale, questa vera e propria “Officina di Sapori e Saperi”, organizza periodicamente incontri con esperti e professionisti del settore, degustazioni di prodotti d’eccellenza, cene tematiche, presentazioni di libri e incontri con i vignaioli.

La Wine and Food Academy vuole essere un luogo deputato ad affrontare, a Parma Città Creativa per la Gastronomia UNESCO, un’ampia discussione sul buon vino e sul buon cibo, contribuendo ad alimentare il dibattito sull’enogastronomia di qualità.



Per maggiori dettagli: info@wineandfoodacademy.it