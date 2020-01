La lezione di Fabi al Regio: "Vince chi guarda al futuro"

Rialzarsi, ricominciare e trovare la spinta giusta per farlo, "Che può essere anche questo concerto". Così Niccolò Fabi sul palco del Teatro Regio, sold out per l'occasione, presenta il suo ultimo disco “Tradizione e tradimento”. Ai nuovi brani miscela anche quelli dei due precedenti disegnando un percorso che mescola, inquietudine, intensità e buonsenso.

Accompagnato dalla sua band composta da Roberto Angelini, Pier Cortese, Alberto Bianco, Daniele Rossi e Filippo Cornaglia, il cantautore romano ha concluso proprio a Parma la prima parte de suo tour dedicata al nuovo album: brani leggeri e toccanti che riescono a raccontare tra le note la sua vita. Salite, discese, lanci nel vuoto e la forza di continuare a vivere nonostante tutto e tutti, Fabi, con la sua delicatezza ha fatto emozionare, con i gesti lenti che hanno fatto da cornice alla voce decisa ha lanciato un messaggio:"Vince chi molla, chi riesce a lasciare alle spalle i ricordi e guarda al presente e al futuro".