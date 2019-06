∆ SABATO 15 GIUGNO ∆



◷ DALLE 17.00 ALLE 01.30 ◶



✧ LA MUSICA A 7 ✧



L'estate farà spazio tra la pioggia e arriverà ed insieme a lei come l'anno scorso la Croce Rossa Italiana Comitato di Tizzano Val Parma con il patrocinio del Comune di Tizzano Val Parma ha organizzato un evento con i nostri artisti per una serata di musica e divertimento.



🚑 🚑 🚑 Verrà inaugurata la nuova ambulanza 🚑 🚑 🚑

▷ Accompagnata dalla nostra Banda del Tizzone



Il tutto accompagnato da un apericena con torta fritta e salumi.



_________________________________



▲ Tarasconi Giorgia presenta i live di:



▷ Nilo Fantasy Group

▷ Jordy Rock Band

▷ Alessia & Jude

▷ The Clean Tone Bill ➡ Banzi Luca

________________________________



▲ APERICENA:



▷ Torta fritta

▷ Salumi

▷ Prosciutto arrosto

▷ Salamini alla griglia

▷ Patatine

▷ Verdure

▷ Torte



________________________________



☎ PER INFO :

CRI Tizzano (https://www.facebook.com/cri.tizzanovalparma/l)

@CRITizzano su Twitter

@crocerossatizzano su Instagram

www.critizzanovalparma.com



#CroceRossa