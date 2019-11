La Notte della Musica, Awa Fall e San Martino Salentino al Campus Industry

Al Campus Industry, venerdì 8 novembre All together – La notte della musica, una serata di concerti il cui ricavato verrà devoluto a favore dell’associazione Snupi – Sostegno Nuove Patologie Intestinali. Sabato 9 novembre, doppio appuntamento: prima il concerto di Awa Fall // WoW Winter Tour 2019 e poi dalle 23:00 San Martino Salentino. Venerdì 8, si esibiranno quattro formazioni, a partire dalle ore 22:00. Cominciano le "scIENE da palco", alle 22.45 "Ninetynine", ore 23.30 "Figli dei Fuori", 00.15 "HotTanta"; featuring Jessica Pistis. A seguire dj set a cura del Campus Industry. Ingresso 5 euro.

Sabato 9, Awa Fall in concerto per il suo WOW Winter Tour, in occasione della recente uscita del disco “Words of Wisdom”. L’album è stato composto, registrato e prodotto dal pluripremiato Bonnot al Bonnot studio di Viareggio; mixato da Gianni Condina (Subsonica, BlueBeaters, Levante) e Bonnot; mastering di Chris Athens (Damian Marley, Erykah Badu, Sean Paul). Nel disco sono ospiti il “Grammy Nominated” Kumar Fyah (Jam) ex-leader dei Raging Fyah, M1 del leggendario duo statunitense “deadprez” (Usa), General Levy aka “Mr.Incredible” (UK), Irie Child (Jam) e Tommy Kuti (Ita/Nig). Dal disco sono stati estratti al momento due video, entrambi pubblicati in anteprima esclusiva sul canale Youtube di Reggaeville, il canale di musica Reggae più importante al mondo. Apertura porte alle 20:30, inizio live alle 22:00. Ingresso in prevendita Ticket One a 11,5 euro.

Sabato sera, a seguire, dopo il concerto, ci sarà la festa San Martino Salentino, ormai un appuntamento fisso da diversi anni. Per tutti i 'tarantolati', un evento tutto dedicato, all'insegna della pizzica con musica dal vivo dei Parma Sud Est Live e specialisti del ballo. A seguire di ballerà ancora con il dj set di musica popolare. Ingresso 10 euro.

COME ARRIVARE

– Se arrivate dall’A1, prendete le direzioni verso la tangenziale sud e poi l’uscita 15

– Su Google Maps >> http://ow.ly/Xg4A7

Campus Industry Music

Largo Simonini, Parma | Ingresso dal Parcheggio Scambiatore Sud www.campusindustrymusic.com | www.facebook.com/campusindustrymusic Tel.+39 0521 645146 | Fax +39 0521 640450 | Cell. +39 370 3046420

facebook.com/campusindustrymusic | twitter.com/CampusIndMusic