La notte rosa di Noceto

Come ogni anno ritorna un appuntamento ormai diventato fisso per l'estate di Noceto, la Fiera di luglio. Quest'anno all'interno del calendario già ricchissimo di intrattenimenti organizzati dall'Amministrazione comunale di Noceto, si inserisce un'importante novità: il Noceto Truck food Festival 2018 un evento organizzato in collaborazione con l'Associazione Via King, che proporrà un lungo e gustoso week end con buon cibo da strada, divertimenti, musica, spettacoli e shopping. Il week end di NTFF è l'alternativa per scampare al caldo casalingo e l'occasione per trascorrere piacevoli momenti in compagnia, fra le bellissime mura del centro storico nocetano. L'evento si svolgerà nelle serate del 6, 7 e 8 luglio 2018 e proporrà ai visitatori ottimo street food, con una selezione di camioncini con cucina itinerante, giochi, intrattenimenti musicali, uno diverso per ogni sera, spettacoli, shopping con negozi aperti dal mattino fino a tarda sera e un mercatino variegato. Di seguito alcuni dettagli del programma: INTRATTENIMENTI E SPETTACOLI MUSICALI Il programma di Noceto truck food festival 2018 prevede intrattenimenti musicali per tutti i gusti. Ogni sera infatti si alterneranno dj e band diverse:  VENERDì 6 ci sarà il live dei Disco Inferno alle 21:30.

I DISCOINFERNO rappresentano la più nota e quotata Disco Power Show Band italiana, attiva incessantemente dal 1997 con uno spettacolo realizzato oltre 1.800 volte in Italia e all'Estero.Il genere musicale è proprio quello della disco inferno ma non solo perché si va dagli anni '70 fino a canzoni dance dei giorni nostri, il tutto in uno show live con abiti scenici di grande impatto.

SABATO 7 Dj Set di Radio Number One: da orario aperitivo, le 18:00 circa, in poi si potrà ascoltare la selezione dei dj e divertisti con gli speaker di RN1.

DOMENICA 8 live degli Opera Swing dalle 21:30. Lo spettacolo porterà in piazza la grande musica americana e il bel canto Italiano, Opera Swing ha questa immensa ambizione, far incontrare questi due mondi e creare un'alchimia di emozioni, trasformarli in qualcosa di nuovo o forse d'antico: un’OPERA SWING.

NOTTE ROSA E CACCIA AL TESORO

Sabato 7 luglio è indetta la NOTTE ROSA in cui tutti i negozi aderenti all'iniziativa resteranno aperti. In più le attività commerciali aderenti diventeranno anche protagonisti di una divertentissima CACCIA AL TESORO. I commercianti di Noceto hanno deciso di organizzare un gioco a prove dove il pubblico della manifestazione potrà partecipare sfidandosi tra le vie e all'interno delle attività commerciali di Noceto. La caccia al tesoro prevede un percorso fatto di tappe dove i concorrenti dovranno superare diversi rompicapi e prove. Il gioco è a premi: saranno premiate le prime tre squadre che arriveranno al traguardo, ma anche tutti i partecipanti con un premio di consolazione. Le squadre possono essere formate da massimo 6 partecipanti e le iscrizioni alla gara sono già aperte: il costo simbolico per partecipare è di 1€. Per procedere alle iscrizioni è possibile contattare gli organizzatori tramite l'evento Facebook oppure contattando Dettagli moda o il Pub 19- 18.

SHOPPING E MERCATINO Al Noceto Truck Food Festival sarà possibile fare shopping perché i negozi del centro storico e dintorni che hanno aderito all'iniziativa, rimarranno aperti dal mattino fino a tarda sera (l'orario di apertura e chiusura è a discrezione dei titolari della attività commerciali). Lo shopping sarà piacevole e conveniente, anche grazie al periodo di saldi estivi. In più fra le vie del centro ci sarà anche un mercatino variegato dove si potrà acquistare abbigliamento e accessori vintage, pelletteria, remake, artigianato hand-made, vinili, stampe, fumetti, modernariato, collezionismo, shabby chic, artigianato artistico ed etnico, oggettistica, abbigliamento ed altro ancora. Il mercatino sarà aperto per l'intera durata del festival dalle 18:00 alle 24:00!

STREET FOOD Dalle 12:00 fino alle 24:00 sarà possibile gustare una selezione di proposte street food che vanno dalla cucina tipica parmigiana con torta fritta, salume e tortelli di erbette, cucina messicana con tacos e panini, tigelle con salumi, american burger, mentre per il dessert vi attendono waffle dolci e gelato artigianale. Immancabile e anzi quasi d'obbligo in un festival di street food una selezione di birra artigianale, data la stagione, da servire ovviamente ghiacciata.

GIOCHI D'UN TEMPO PER TUTTI Venerdì 6 e sabato 7 luglio al NTFF ci sarà anche l'associazione Energia Ludica con i suoi giochi di una volta. Energia Ludica è un’associazione che si occupa di educazione utilizzando il gioco come strumento di apprendimento, incontro e socializzazione, riproponendo i giochi della tradizione popolare a chiunque voglia giocare, dagli 0 ai 109 anni. Nessuno è escluso. Per maggiori info: www.facebook.com/energialudica/ INFO Per informazioni: Bi e Bi Eventi, tel. 0521.313300 info@ilmercatodeglieventi.it www.ilmercatodeglieventi.it www.facebook.com/biebieventi www.instagram.com/biebieventi/