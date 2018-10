la parma morta: le antiche foci del torrente parma

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

PROGRAMMA Ritrovo: puntuali ore 9:30 presso Parcheggio gratuito in Strada della Pace 1 – 43055 Mezzani (PR). Parcheggio di fronte al Comune di Mezzani. Rientro previsto per le ore 16. Cammineremo accanto al ramo del torrente Parma che nessuno conosce. Una semplice passeggiata adatta anche a chi non ha dimestichezza con il trekking. Capiremo la funzione del passato di questo paleoalveo, i suoi rapporti con le attività antropiche, e come si è modificato nei secoli: è stato l’uomo a troncare il corso d’acqua, oppure è la Natura che ha modificato la geografia del panorama fluviale? Pranzeremo nel parco dei Laghi Paradiso, luogo di pesca e di svago per molti parmigiani. Ci sarà la possibilità di mangiare al caldo e perchè no, per chi lo vorrà di condividere un bel tagliere di salumi oppure una buona cioccolata calda! Rientreremo a Mezzani per un altro sentiero, osservando i maestosi argini che delimitano il Po e la sua maestosa forza Equipaggiamento obbligatorio: Pile o maglioncino, borraccia da 1 litro/thermos, calze e scarponcini da trekking, giacca o mantellina impermeabile, pranzo al sacco. Facoltativo: bastoncini da trekking. QUOTA DI PARTECIPAZIONE 12€ Adulti e ragazzi dai 10 anni; 5€ Bambini e ragazzi fino ai 9 anni; La quota comprende l’accompagnamento per tutta la durata della giornata di Antea Franceschin – Guida Ambientale Escursionistica. La quota NON COMPRENDE il viaggio da e per il punto di partenza nè il pranzo al sacco o ai Laghi Paradiso. ISCRIZIONI Antea +39 3480725255 email antea@controventotrekking.it Prenotazioni entro: le 18 di sabato 24 novembre 2018 Annullamento: La gita viene confermata con un minimo di 3 partecipanti. La gita verrà annullata solo in caso di forte maltempo entro le ore 18 del giorno precedente la gita.