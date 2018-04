Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

L' associazione U.C.A.I. Sezione di Parma è lieta di presentare con il Patrocinio del Comune di Parma-Assessorato Cultura ed il Patrocinio della Diocesi di Parma La pesanteur et la grâce Echi del mistero pasquale CONCERTO D'ARPA di LORENZO MONTENZ SABATO 7 APRILE 2018 alle ore 18.30 presso GALLERIA S.ANDREA Via Cavestro 6, Parma Nella cornice della mostra “Immagini di vita e di rinascita” aperta venerdì scorso presso la storica Galleria S. Andrea, si terrà sabato 7 aprile alle ore 18.30 il concerto d'arpa di Lorenzo Montenz: “La pesanteur et la grâce”. Gli echi musicali che saranno eseguiti con un modello d'arpa antica, la Erard, London – 1814, sono tratti da suites, variazioni, preludi di compositori settecenteschi: dalla Suite in re min di R.De Viseé (1650-1725), alla Fürstenberg di F.Petrini (1744-1819), dalle variazioni su "Ah vous dirai-je maman" di J.B.Cardon (1760-1803) alla Suite dall'Opera 92 di F.J.Naderman (1781-1835), concludendosi con Prelude - Les folies d'Espagne di J.Baur (1719-?). Saranno inoltre accompagnati anche dai testi della scrittrice francese S. Weil. Lorenzo Montenz ha iniziato giovanissimo gli studi musicali diplomandosi in arpa con il massimo dei voti e lode al Conservatorio “G. Nicolini di Piacenza” nella classe della prof.ssa A.M. Restani. Ha inoltre conseguito la Laurea in filosofia presso l’Università Statale di Milano con il massimo dei voti e la lode. Come solista ha tenuto recitals nelle sale da concerto e nei teatri delle maggiori città d’Italia esibendosi inoltre in tournée che lo hanno portato a suonare in Grecia, Svizzera, Austria, Polonia, Germania e Inghilterra. Ha inoltre tenuto master-class in Spagna, Grecia e Germania. Tra le numerose orchestre che lo hanno avuto nel loro organico si segnalano l’Orchestra Giovanile Europea, l’Orchestra Giuseppe Verdi di Milano e l’Orchestra Sinfonica dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia; nel 1998 ha vinto il posto di I arpa solista dell’Orchestra Giovanile Italiana suonando sotto la direzione dei maggiori direttori dei nostri giorni (Carlo M. Giulini, Riccardo Muti, Donato Renzetti, Daniele Gatti, Myung-Wung Chung, Giuseppe Sinopoli e Claudio Abbado). Da diversi anni si dedica all’esecuzione su strumenti storici: si è specializzato nella prassi esecutiva barocca e nella pratica del basso continuo all’arpa presso l’Istituto di Musica Antica della C.S.M. “C. Abbado” di Milano sotto la guida di Mara Galassi e svolge intensa attività di riscoperta del repertorio tardo barocco e galante sia come solista che come continuista. E’ attualmente vicepresidente dell’Associazione italiana dell’arpa. Monaco benedettino e sacerdote della diocesi di Parma è docente di Antropologia presso l’Istituto Interdiocesano di scienze religiose “S. Ilario” di Parma; si è formato presso la scuola di biblioteconomia e paleografia della Biblioteca Apostolica Vaticana; dal 2002 al 2009 è stato direttore della Biblioteca del Monumento Nazionale di Montecassino ed è attualmente prefetto dell’Archivio storico diocesano. INFO: TEL.0521.228136; info@ucai-parma.it

Gallery