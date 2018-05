La più bella della città di Luciano Recchia ai Diari

Sabato 5 maggio alle ore 18.00 alla libreria Diari di bordo presentazione del libro di Luciano Recchia "La più bella della città", edito da Scritture.



A dialogare con l'autore Andrea Calzolari.

Letture di Paolo Consigli e Raffaele Rinaldi.



Nel terzo libro di Luciano Recchia, cinque racconti sull'umanità tenera e intrigante della bassa padana tra Emilia e Lombardia. In una lingua di mutanti dialetti, modi di dire popolareschi e parlate del cinema, l'autore parmigiano riporta alla luce le avventure picaresche di una comunità "in via di sviluppo" negli anni del boom economico, tra una fede comunista messa alla prova da un film sovietico e da un dopoguerra improvvisamente ricco e distratto; intemperanze giovanili e passioni ciclistiche che portano alla tragedia. Nel racconto che dà titolo alla raccolta, si narra di due complotti l'uno contro l'altro orditi, il primo dall'amante bellissima di un industriale bon viveur, il secondo dalla nobildonna sua moglie, entrambi destinati a fallire lasciando gli ideatori scornati e derisi dalla ricca pettegola città che li spia.

Luciano Recchia con la casa editrice Scritture ha già pubblicato il romanzo "Magnaecrida" (2015) e la raccolta Cinque figure che scappano (2013).