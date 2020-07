la scienza, in montagna, al pub: razzi, batteri, insetti, a sorsi di scienza

Anche questa estate si parlerà di scienza davanti a una buona birra artigianale a Cavazzola di Berceto (PR), al Pub Le Spine, dove Michaela e Giulio tra una pinta e l'altra, hanno già ospitato molti incontri dedicati a piccoli e grandi appassionati di scienza.

Il programma di questa edizione ruota intorno alle piccole cose della natura: si parte sabato 25 luglio con la presentazione del libro "Semi ritrovati" (ed. Codice) di Marco Boscolo ed Elisabetta Tola, bolognesi di Formicablu, giornalisti e divulgatori scientifici che hanno girato il mondo alla ricerca di semi antichi.Sabato 1 agosto sarà il professor Donato Grasso dell'Università di Parma, autore de "Il formicaio intelligente" (ed. Zanichelli) a dimostrare che "Anche le formiche nel loro piccolo..." sono molto intelligenti.Il weekend 8-9 agosto sarà dedicato agli appassionati di tecnologia e fisica con una prima parte della serata "elettrica" dedicata a Nikola Tesla e una seconda parte "stellare" di lettura di cielo e costellazioni, in anticipo su San Lorenzo. Ci guideranno Stefano Pozzato di ACME Italia e Pierdomenico Memeo, astronomo.La domenica 9 sarà "sperimentale": la mattina costruzione e lancio di razzi modello, per bambini e adulti (€20,00 per partecipazione e aeromodello riutilizzabile che resta al partecipante), nel pomeriggio esperimenti di fisica e chimica. Sabato 22 agosto Samuele Dipalo, ci spiegherà perchè "Il Bifidus Actiregularis è una caxata pazzesca!" ed esploreremo il mondo dei batteri e del microbioma.Sabato 29 agosto Giorgio Vacchiano, ricercatore dell'Università degli studi di Milano, indicato nel 2018 come uno degli 11 scienziati emergenti al mondo dalla rivista Nature, presenterà il suo libro "La resilienza del bosco".Tutti gli incontri del sabato si terranno alle 21.00, all'aperto, nel rispetto delle nuove normative. In caso di maltempo saranno rinviati.L'iscrizione agli eventi è obbligatoria per l'assegnazione del posto a sedere: telefonare o mandare un messaggio al 351 9956678.Le Spine pub +b&b, Cavazzola di Berceto, Strada Statale della Cisa n.73.