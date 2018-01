La seconda domenica del carnevale di Busseto

Torna il gran carnevale di Busseto con la seconda domenica:

Domenica 4 febbraio 2018

Ore 8.00 – Raduno Camper (giorni 3 e 4 febbraio)

Organizzazione ed Info www.incampercongusto.it

info@incampercongusto.it

Ore 9.00 – Piazza GIUSEPPE VERDI

Mercatino “OPERATORI dell’INGEGNO”

Ore 11.00 – Piazza GIUSEPPE VERDI

Giochi gonfiabili e truccabimbi GRATUITI con tante sorprese per tutti i bambini

Luna Park in PIazza IV NOVEMBRE per i più grandi

Ore 12.00 – Piazza GIUSEPPE VERDI apertura stand gastronomico

“ANGOLO DEL GHIOTTONE”

Degustazione torta fritta, panini con salume, slasiccia e spalla cotta, patatine fritte e bevande.

Ore 14.00 – CENTRO STORICO

“CORSO MASCHEARTO”

Grandi carri in cartapesta, soggetti speciali, bande musicali e gruppi folkloristici

Sbandieratori – Frustatori e Gruppi mascherati

ospiti della giornata

Gruppo Musicale “BANDA CITTA’ di FIDENZA” – (PR)

Gruppo Sbandieratori del Palio di Asti “RIONE SAN PIETRO”

Giochi e danze con tripudio di coloratissime bandiere.

Gruppo Folkloristico Boliviano “YANAPACUNA”

costumi e balli tipici della Bolivia

Gruppo Bandistico di Medesano (PR) con majorettes

Gruppo Frustatori del Monferrato “I FUET”

nati per ricordare il vecchio mestiere dei carrettieri dove le fruste davano il tempo ai cavalli

durante il trasporto delle merci a formare lunghe carovane.

La piccola banda contadina “LA CRICCA”

il gruppo partecipa allegramente in questa occasione accompagnando musicalmente il gruppo de “I FUET”.