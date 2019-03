La sera dei miracoli - Custodie Cautelari

Le Custodie Cautelari presentano: “La Sera dei Miracoli”

Un Tributo d’eccezione dedicato alla musica di Lucio Dalla

Con grandi ospiti, 3 chitarristi eccezionali:

Federico Poggipollini (Federico Poggipollini Official)

Cesareo (Cesareo)

Luca Colombo (Luca Colombo)

__

Biglietti disponibili in Prevendita da Lunedì 11 Febbraio 2019

Li puoi trovare:

Sul circuito TicketOne Punti Vendita e Online qui: https://bit.ly/2S61ok5

Sul circuito CiaoTickets Punti Vendita e Online qui: https://bit.ly/2POFOQo

__

ORARI

Apertura Porte: ore 21:00

Inizio Show: ore 22:30

__

COME ARRIVARE al Campus Industry Music

– Se arrivate dall’A1, prendete le direzioni verso la tangenziale sud e poi l’uscita 15

– Su Google Maps >> http://ow.ly/Xg4A7

PERSONE DISABILI

Il Campus Industry Music è accessibile alle persone disabili. Per richieste di informazioni e di accredito per le persone disabili si prega di scrivere all’indirizzo mail g.fazio@ligamusica.com