la sfera mistica: a teatro con lifc emilia presso teatro crystal collecchio

La Lega Italiana Fibrosi cistica invita tutti alla rappresentazione teatrale "LA SFERA MISTICA" di e. zenato con la compagnia teatrale "il mosaico", in collaborazione con l’Associazione Lifc Emilia.



Lo spettacolo si terrà a Collecchio, sabato 24 febbraio 2018 presso il Teatro Crystal, via Galaverna, 26. Parte del ricavato sarà devoluto in favore dei malati di Fibrosi Cistica.



Una commedia brillante e divertente, dove i due protagonisti Ruth e Carlo invitano il medium Mister Arcati a tenere una seduta spiritica a casa loro per prendere spunti necessari alla scrittura di un romanzo. Il gioco avrà conseguenze inaspettate che si faranno vedere e sentire… portando a un finale pieno di colpi di scena, sedute spiritiche, tentati omicidi, apparizioni strane, presenze e fluidi distruttori.



Sono previsti due spettacoli:

uno pomeridiano ore 16,00 e uno serale ore 21,00. I biglietti sono già disponibili in prevendita attraverso Media Ticket Srl.

Per info e prenotazioni rivolgersi a Donatella: chiamando al 0521-271087