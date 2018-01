la valigia dei destini incrociati

OGM - Ombre Geneticamente Modificate tornano in scena per "non dimenticare" con una messinscena il cui fulcro vuole vertere sull'importanza delle parole; le parole che non si usano più, che non si pronunciano, che non si ascoltano, la cui mancanza porta ad avere sempre meno strumenti per capire, per difendersi e per cambiare la realtà in cui si vive, rischiando di farsi travolgere dalle ideologie altrui.