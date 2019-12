L’attore crea con la sua carne e il suo sangue tutte quelle cose che le altre arti, in qualche modo, tentano di descrivere

(Lee Strasberg)

Stayonstage presenta con il patrocinio del Comune di Comune di Torrile Eventi una SERIE DI workshop di formazione dal titolo LA VALIGIA DELL'ATTORE.

A condurre i weekend di formazione saranno attori e registi di rilevanza nazionale: Pierpaolo Maria Nizzola, Sara Corso e Matteo BelliBis



Per il 2020 I LABORATORI, INDIPENDENTI TRA LORO, hanno come filo conduttore il LAVORO DELL'ATTORE SU SE STESSO, sulla capacità di mimesi col personaggio.

Quella presentata da Stayonstage è allo stesso tempo una proposta, una valigia da far aprire anche a chi non ha esperienza laboratoriale, gli UDITORI, chi è spesso seduto nella poltrona di fronte al palco, per accompagnarli, grazie a professionisti del settore, nel proprio viaggio di scoperta dell’arte teatrale, mezzo educante della società e portatrice di significati.



IL LAVORO DELL'ATTORE SU SE STESSO

Studio su Molto rumore per nulla di W. Shakespeare

condotto da Pierpaolo Maria Nizzola

25-26 GENNAIO 2020



TRUST YOUR OWN TALENT- Uno sguardo sul Metodo Americano

condotto da Sara Corso

22-23 FEBBRAIO 2020



LETTURA INTERPRETATIVA

condotto da Matteo BelliBis

21-22 MARZO 2020



LUOGO DI SVOLGIMENTO DEI WORKSHOP

Sala Peppino Impastato, p.zza Sandro Pertini 4 - San Polo di Torrile (Parma)



ORARIO DI SVOLGIMENTO DEI WORKSHOP

Tutti i WEEK END seguiranno il seguente orario:

dalle 10.30 alle 17,30 (un'ora e mezza di pausa pranzo)



GLI INTERESSATI POSSONO CONTATTARE Stayonstage TRAMITE L'INDIRIZZO EMAIL stayonstage.info@gmail.com TRAMITE CELLULARE (anche tramite whatsapp) al 329.1382191

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...