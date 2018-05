“la vita è saporita” scopri con l'azienda parmigiana rizzoli emanuelli “il segreto del sapore” a cibus 2018

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Uno spazio espositivo di grande impatto che richiama il mare e la pesca (Pad 6, stand C 22). Si presenta così Rizzoli Emanuelli, azienda parmigiana specializzata dal 1906 nella produzione di conserve ittiche di qualità, a Cibus 2018. Uno stand scenografico caratterizzato dalla presenza dei tre gnomi, emblema del brand e custodi dell’antica sapienza, che da 112 anni selezionano e lavorano le acciughe Rizzoli, il prezioso pesce azzurro rappresentato con un banco di alici che diventa oro. A ogni gnomo un tema: la sostenibilità della pesca, la tracciabilità di filiera e la lavorazione secondo l’antica regola Rizzoli, elementi che caratterizzano il nuovo marchio “Tradizione Consapevole dal 1906” per arrivare alla cucina per i veri buongustai. Al centro dello spazio espositivo una show-kitchen dove lo chef televisivo Fabio Potenzano preparerà gustose ricette a base delle specialità Rizzoli Emanuelli, in particolare nei momenti dedicati a stampa e food blogger di lunedì 7 e martedì 8 maggio. Immancabili le Alici in salsa piccante, perfette per esaltare il sapore di ogni piatto grazie alla salsa, frutto di una ricetta segreta che la famiglia Rizzoli si tramanda solo oralmente da 5 generazioni. Rizzoli Emanuelli sarà, inoltre, presente a Cibus Off, dal 5 al 13 maggio nel cuore di Parma in Piazza Garibaldi, con un’installazione che racconta la filiera dell’acciuga dalla pesca alla tavola e la possibilità di far degustare le sue specialità ittiche in preparazioni gourmet presso il Temporary Restaurant e in uno show cooking giovedì 10 maggio all’ora di pranzo.