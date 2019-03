La vita è un viaggio e il viaggio è un jump all’interno delle nostre vite. 25 opere dell’artista mantovana Silvia Caimi impreziosiscono il percorso che si dipana all’interno del Museo Rocca Sanvitale di Fontanellato (19 km da Parma): fino al 7 aprile chi sceglie di visitare il castello che custodisce l’Affresco del Parmigianino del 1523 trova contenuti culturali in più, gli olii su tela dedicati al concetto di JUMP un salto nel tempo.

JUMP un salto nel tempo è, infatti, il titolo della personale espositiva di Caimi – medaglia al merito artistico del Presidente della Repubblica Italiana – ed è il filo che lega i quadri: atleti, danzatori, salti, tensioni fisiche che sono soprattutto slanci etici, filosofici, artistici.

“Con la filosofia, con l’estetica, con l’arte si viaggia nel tempo – spiega il curatore della vernice Giammarco Puntelli - la migliore posizione percettiva di fronte alle opere è andare oltre, al di là delle anatomie delle parti muscolari, nel movimento delle figure quasi senza volto, dalla rappresentazione alla manifestazione. Il jump allora diventa metafora della manifestazione dell’essere che porta lo spirito nella storia e nel processo storico individuale e collettivo”

La mostra – che si armonizza perfettamente nella Sala delle Donne Equilibriste del castello ed è in grado di fare dialogare le antiche grottesche con l’arte contemporanea – è realizzata dal Museo della Rocca Sanvitale con il patrocinio del Comune. È stata inaugurata alla presenza del curatore Giammarco Puntelli, del sindaco Francesco Trivelloni con l’assessore Flaminia Tortelli, del Direttore del Museo Rocca Sanvitale per cooperativa SocioCulturale, Cinzia Comelli, Elena Mazzaschi e Chiara Mulattieri per cooperativa Parmigianino di Fontanellato, Nicoletta Lusuardi per cooperativa Archeosistemi.

Il sindaco di Fontanellato Trivelloni: "Grazie alla forte sinergia tra l'Ati che gestisce la Rocca di Fontanellato ed il Comune, siamo onorati di ospitare un'artista di livello internazionale perché questo castello non sia solo un luogo della storia ma, come fu nello spirito innovatore della famiglia Sanvitale nei secoli, diventi uno spazio aperto sul contemporaneo, vivo è sempre più attrattivo".

Pier Luca Bertè Direttore del Museo Rocca Sanvitale: "Avere Silvia Caimi a Fontanellato è segno della nostra volontà ed impegno a qualificare ancora di più la Rocca come polo culturale e turistico di rilievo: oltre 55mila visitatori nel 2018 sono un risultato straordinario ed il nostro grazie a tutti coloro che scelgono Fontanellato è continuare a dare eventi di qualità, stupire, sorprendere, innovare. Tutto questo non sarebbe possibile senza il forte lavoro di quadra che ogni giorno il team ed i collaboratori della Rocca Sanvitale fanno con passione e impegno".

Aspettando Parma2020, il Museo Rocca Sanvitale in provincia di Parma, sede del circuito dei Castelli del Ducato, nel cuore di Destinazione Turistica Emilia, invita tutti i visitatori e i turisti che passeranno da Fontanellato a scattare un selfie con alle spalle Il tuffatore (esposto dall’8 marzo) con l'hashtag #jumpfontanellato e #jumpunsaltoneltempo.

Le opere di Silvia Caimi nel 2019 saranno esposte anche ad Assisi, a Berlino e al Museo Storico Nazionale di Tirana.

Orari di apertura Jump – un salto nel tempo in Rocca Sanvitale a Fontanellato

dal 9 al 31 marzo: dal martedì alla domenica dalle ore 09.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17

dal 1 al 7 aprile: tutti i giorni dalle ore 09.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17

La mostra di arte contemporanea Jump – un salto nel tempo rientra nel percorso di visita del Museo Rocca Sanvitale che si arricchisce di un contenuto in più.

Info 0521.829055 – rocca@fontanellato.org

www.fontanellato.org