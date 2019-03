Laboratorio di bioenergetica con Lidap Onlus

Proseguono i laboratori di benessere nell’ambito della rassegna nazionale “Amori 4.0”, per imparare ad amare se stessi e gli altri, offrendo l’occasione per maturare insieme nuove consapevolezze. Sabato 16 marzo 2019 dalle ore 10.00 alle ore 17.00 (con pausa pranzo dalle 12.30 alle 14.00), l’associazione Lidap Onlus (Lega Italiana contro i Disturbi d'ansia, d'Agorafobia e da attacchi di Panico) sez. di Parma organizza negli spazi dell’associazione Millepiedi di borgo Felino 20, il laboratorio esperienziale di Bioenergetica “L'amore che radica, l'amore che nutre”, condotto da Giuseppe Ciardiello, psicoterapeuta, Analista Reichiano, Didatta Supervisore SIAR (Scuola Italiana di Analisi Reichiana) e autore del blog Vegetoterpia.blogspot.com.

Consulente Lidap a Roma, Ciardiello è autore di innumerevoli articoli e contributi sulla Bionergetica e le sue applicazioni cliniche. Conduce seminari, laboratori e incontri divulgativi in varie città italiane. Moderano Amalia Prunotto, psicoterapeuta e ideatrice della rassegna “Amori 4.0”, e Alma Chiavarini, referente Lidap.



Nella vita quotidiana accade spesso di fare un'estrema fatica a dire no, eppure farlo vuol dire tracciare la linea di confine fra ciò che per noi è accettabile e quello che non lo è. Con Ciardiello si lavorerà dunque sulle tecniche a mediazione corporea, radicamento e stabilità, per permettere l'ascolto di sé e orientarsi verso processi trasformativi. A seguire, nella seconda parte del pomeriggio, si avrà un momento di lavoro gruppale a cura di Alma Chiavarini e Giuseppe Costa (formatori e facilitatori gruppi auto-aiuto Lidap). La pratica del self help permetterà di condividere vissuti e emozioni legate all'esperienza, godendo così della terapeuticità e dell'energia della condivisione fra pari.



Il percorso esperienziale ed arricchente non necessita di formazioni e/o esperienze precedenti. I formatori sono inoltre disponibili per colloqui individuali e informazioni.

Si consiglia di indossare abiti comodi e di portare materassino, asciugamano ed un blocco per appunti.



Gruppo di lavoro a numero chiuso. Prenotazione obbligatoria entro il 10 marzo 2019 tramite 3382795278 oppure amalia.prunotto@gmail.com, con versamento della quota di 60 euro, 45 euro per i soci Lidap (sarà rilasciata fattura sanitaria, detraibile al 19%).

Parte dei proventi saranno destinati a Lidap per i suoi scopi associativi.



Per altre info: www.amaliaprunotto.com

Gallery