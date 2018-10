Laboratorio per bambini: realizziamo un manufatto con materiali naturali.

DAL 23 OTTOBRE 2018 AL 13 NOVEMBRE 2018 - 4 INCONTRI IL MARTEDI’ ALLE 16:30



Utilizzando materiali e strumenti che comunemente vengono adoperati nelle scuole Waldorf i bambini costruiranno un cestino dentro al quale metteremo piccoli manufatti di cera e lana cardata; il cestino potrà diventare poi un posto prezioso per riporre i piccoli oggetti più cari.



Per bambini dai 7 ai 12 anni. Il costo per l'intero corso di 4 incontri è 30€, per info e prenotazioni: eventi.lacasadoro@gmail.com oppure 339.1210165