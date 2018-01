laurini officine meccaniche protagonista del carnevale 2018 a busseto con “musica maestro” e concorso selfie

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Laurini Officine Meccaniche ha scelto di mettersi in gioco e prendere parte agli eventi cittadini della 137° edizione del Carnevale di Busseto, detto anche Gran Carnevale della Risata o Carnevale Storico della Risata. La giornata di domenica 28 gennaio ha dato il via ai festeggiamenti: tra le vie del centro storico, sono sfilati grandi carri allegorici in cartapesta, gruppi folkloristici e bande musicali provenienti da ogni parte d’Italia. Tra questi si è distinto il carro di Laurini officine Meccaniche che, con attrezzi di meccanica ed altri oggetti di lavoro quotidiano, ha rappresentato in una veste goliardica la storica azienda del territorio parmense, nata nel 1955 dall’iniziativa di Lodovico Laurini, specializzata nell’ideazione e realizzazione di macchinari ed attrezzature per pipeline. Il grande carro allegorico firmato Laurini Officine Meccaniche vuole essere un omaggio alla magistrale arte verdiana, per questo è stato denominato "Musica Maestro" e ha come soggetto Marco Laurini stesso, Presidente dell’omonima azienda, nei panni di un maestro di musica che dirige l’orchestra dei suoi capomastri, impegnati a suonare con attrezzi da lavoro, al posto di strumenti musicali. Con un’altezza di 7 metri, lunghezza di 15 metri e larghezza di 5 metri, il carro è stato realizzato in collaborazione con i volontari dell’Associazione "Amici della Cartapesta" di Busseto e per le prossime tre domeniche di febbraio (4 - 11 - 18 febbraio 2018) prenderà parte alla sfilata storica tradizionale, che si ripete annualmente dal 1879 grazie al contributo di Pro Loco Busseto, Comune di Busseto e Provincia di Parma. “Laurini Officine Meccaniche ha raggiunto traguardi internazionali ed esporta in tutto il mondo. Non per questo abbiamo dimenticato le nostre radici, che sono la base su cui costruiamo una filosofia aziendale sensibile verso il valore più prezioso del lavoro: le persone” ha affermato il Presidente Marco Laurini. “Come imprenditore mi sento in dovere di supportare le iniziative messe in atto dalla comunità per dare risalto alla città di Busseto ed il nostro territorio, oltre a supportare economicamente i gruppi e le persone che, con sacrifici personali e volontariato, tengono vive le tradizioni del paese”. L’azienda ha indetto anche un concorso fotografico che premia il selfie più divertente scattato sul carro Laurini e inviato all’indirizzo myselfie@laurini.com entro il 28 Febbraio 2018. Sono previste, infatti, due postazioni ad hoc collocate sul retro del carro, per accogliere le espressioni giocose dei partecipanti.

Gallery