Ms. Lauryn Hill in concerto a Parma il 22 giugno: unica data italiana

Ms. Lauryn Hill si esibirà il 22 giugno nella splendida cornice della Cittadella di Parma. Quest’unica data italiana anticipa una lunghissima serie di show negli Stati Uniti, già quasi tutti sold-out, e poi nel resto del mondo. E non poteva esserci modo migliore per celebrare il ventesimo anniversario della pubblicazione di “The Miseducation of Lauryn Hill”, l’album che, con oltre 19 milioni di copie vendute e 5 Grammy Awards, nel 1998 la consacrò come nuova regina della black music.

Il concerto di Ms. Lauryn Hill del 22 giugno a Parma si va ad aggiungere a quello che terrà il M° Ennio Morricone il giorno precedente (21 giugno) sempre in Cittadella.

Ms. Lauryn Hill raggiunse la fama e il successo mondiale come membro dei The Fugees, trio hip-hop che nel 1996 entrò nella storia della black music con l’album “The Score” (oltre 18 milioni di copie vendute e 3 Grammy Award) e, in particolare, con la reinterpretazione di Lauryn del classico di Roberta Flack “Killing Me Softly”.

Nel 1998 debuttò come solista con l’album “The Miseducation of Lauryn Hill”, che le è valso un record di 10 nomination e 5 premi ai Grammy Awards, tra cui il riconoscimento per “Album dell’anno” e “Miglior artista esordiente”. L’album vanta collaboratori eccellenti, tra cui D'Angelo, Carlos Santana, Mary J. Blige e un allora sconosciuto John Legend. Tra le canzoni più popolari dell'album “Doo Wop (That Thing)”, “Everything Is Everything” e “Ex-Factor”. I versi delle sue canzoni tessono bellissime storie sulla vita, l'amore e le sfide delle relazioni, che le rendono facilmente riconoscibili e vicine a molte persone.

Poco dopo l'uscita del suo album solista, Ms. Lauryn Hill scomparve dalle luci della ribalta affermando che la sua nuova fama era troppo stressante da gestire. Da allora ha ispirato molti artisti, come Drake, Kanye West, Method Man, Mos Def, J. Cole, Lil B e Cardi B, che l’hanno citata più volte usando campioni dei suoi brani.

Ora Lauryn Hill è tornata e da qualche anno a questa parte ispira le nuove e vecchie generazioni con i suoi concerti potenti ed emotivi, nei quali è accompagnata da musicisti di fama internazionale e tra i più apprezzati dalla critica musicale.

“Lauryn Hill ha cercato con cautela e intelligenza di dare una connotazione colta all'hip-hop, rivendicandone una specifica identità femminile e un legame con le più tradizionali espressioni della black music. Tutto nel nome di Bob Marley e Aretha Franklin.”

Il concerto è organizzato da InsideOut e Shining Production, in collaborazione con Comune di Parma e Fondazione Teatro Regio di Parma.

BIGLIETTI:

I biglietti saranno disponibili dalle ore 11.00 di mercoledì 9 maggio 2018 esclusivamente sul sito www.ticketone.it e nei punti vendita Ticketone.

ATTENZIONE: DIFFIDARE DELLE PREVENDITE NON AUTORIZZATE

SETTORI E PREZZI:

- Poltronissima Numerata € 55,00 + d.p.

- Poltrona Numerata € 40,00 + d.p.