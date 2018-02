le ali della palude - documentario e concerto dei fightin cocks

Recoverfilm, con la collaborazione del duo blues Fightin Cocks, presenta una serata dedicata all'ecosistema delle paludi e trasversalmente a come questi habitat hanno influenzato culturalmente e artisticamente l'abitante umano.

La serata si svolgerà con la proiezione del documentario Le Ali della Palude, che mostra e racconta la biologia e la biodiversità delle paludi italiane lungo il corso delle quattro stagioni, a cui seguirà l'esibizione dal vivo dei Fightin Cocks, duo blues formato da Simone Berni alla chitarra acustica e da Andrea Leva alla voce e blues harp.

Il concerto ripercorrerà metaforicamente quei sentieri musicali da cui si è sviluppata la musica Blues, legata indissolubilmente all'ambiente delle swamp, delle mangrovie e del delta del Mississippi, icona vera e propria tra tutte le paludi.



Lo spettacolo si inserisce all’interno di Teatro nel Taro, un progetto del Comune di Medesano (Pr) e dell'Associazione Ottotipi Spaccio D'Arte.



http://ottotipi.wix.com/teatrineltaro



Info e prenotazioni:

Biglietto 8 euro

corsaro@comune.medesano.pr.it

tel 0525 422790 (lun, merc e ven 14.30-19.00 e giov 9-12)

Posti gratuiti per disoccupati, da ritirare in Comune, fino ad esaurimento.

