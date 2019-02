le birbe in maschera

Martedì 5 Marzo dalle ore 16,30 vieni a festeggiare con noi il Carnevale!

Travestiti come vuoi e fatti truccare e trascinare dall'atmosfera di festa. Ti aspettano una bella merenda, trucchi, palloncini, set fotografico e babydance per chiudere in bellezza!

Il costo di ingresso è di 6 euro a bambino e possiamo ospitare bambini da 1 a 5 anni.

Prenotazione obbligatoria.