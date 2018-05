Le corde dell'Africa

3MA è un trio che unisce spiritualmente il suono di tre strumenti a corda africani provenienti da tradizioni diverse. Ballakè Sissoko, dal Mali, è un grande maestro della kora, uno strumento costituito da una mezza zucca rivestita di pelle al cui centro si alza una manico circondato da ventuno corde; Driss El Maloumi, marocchino, è considerato uno dei massimi virtuosi dell'oud, il liuto arabo; Germain Randrianarisoa, in arte Rajery, è il campione della vahila, uno strumento a corda ricavato dalla canna di bambù e tipico del Madagascar. Insieme questi tre formidabili musicisti danno vita a un concerto unico in cui le rispettive tradizioni si incontrano e si fondono poeticamente in una sintesi insieme impossibile e naturale.

Il Festival di Torrechiara da sempre ama invitare il pubblico a essere curioso proponendo musiche poco note o addirittura inattese, ma destinate a stupire gli ascoltatori che accettano la sfida. Il concerto di 3MA si annuncia esattamente così: una sorpresa, una scoperta e anche, se ci è permessa l’annotazione, la rivelazione di quanto l’ancora tanto bistrattata Africa sia una terra ricca di tradizioni musicali che, diversamente da quanto spesso trasmette una visione superficiale, sono di estrema varietà e bellezza melodica, non solo ritmica – come prova l’intensità poetica degli intrecci sonori di questi tre eccezionali musicisti.

Ballakè Sissoko, kora

Driss El Maloumi, oud

Rajery, vahila