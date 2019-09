le croci gemelle

All'interno del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano, si percorrerà un anello tra i più suggestivi e panoramici di tutto il Parco, risalendo la conca dei Lagoni fino a raggiungere prima Rocca Pumacciolo (piccola roccetta letteralmente inerpicata sulla conca da cui si gode una vista spettacolare sui Lagoni), per poi arrivare al Monte Sillara, massima elevazione del crinale parmense, dopo un rapido passaggio dalla cima del Monte Paitino. La bellissima vista sui laghi omonimi, due occhi blu incastonati nel verde dei vaccineti, allieterà la nostra sosta, mentre lo sguardo potrà arrivare fino al Golfo di LaSpezia, all'isola del Giglio, all'Elba e alla Corsica. Lasciato il Sillara torneremo per un breve tratto sui nostri passi per raggiungere il Monte Matto, con la bellissima vista sul Lago Bicchiere, le Apuane e la dorsale appenninica. Inizieremo quindi la discesa che ci porterà al panoramico Passo Fugicchia, con una veduta a 360° sulle valli di Badignana e Lago Scuro, da cui passeremo prima di salire sul "dorso della Balena" e tornare al Rifugio.



Prenotazione obbligatoria entro le ore 12:00 di sabato 14/09/2019

3290047306, alessandro.bazzini@gmail.com



Ritrovo h 9:00 c/o Rifugio Lagoni

Distanza: 8 km circa

Dislivello Totale: 700 m circa

Durata 7h circa, soste comprese

Difficoltà: Media-Alta (E)



Costo

15 € Adulti

8€ Minori a partire da 12 anni solo se accompagnati ed abituati a camminare in montagna

Minimo 8 partecipanti adulti