le donne lo sanno

Le Mine Vaganti è una associazione senza scopo di lucro formata da alcune donne e amiche che hanno deciso, visto l’affiatamento e la condivisione di un obiettivo comune, di unirsi per poter fare del teatro uno strumento di divulgazione di temi importanti, tra cui la lotta alla violenza sulle donne e per raccogliere fondi da destinare alle associazioni territoriali di prevenzione. A Contile presenteranno delle letture musicate, una scoperta, un viaggio:

“Un viaggio all’interno del mondo delle donne, con le loro fragilità, i loro punti di forza, l loro emozioni e le cose che ci fanno ridere di loro… Un viaggio, valigia alla mano, in cui in punta di piedi entreremo nelle loro case, nelle loro storie quotidiane, nei loro sorrisi e nelle loro lacrime. Musica, poesia e racconti ci accompagneranno fondendo punti di vista e parole di uomini e donne.”

