le nuove tecnologie e lo sviluppo del bambino.

Conferenza gratuita : "L'utilizzo delle tecnologie in relazione alla loro natura e allo sviluppo del bambino"



Il Dottor Giorgio Cappellani ci parlerà di come la pervasività delle tecnologie digitali ha compenetrato anche le relazioni umane.

I "Social Media" hanno modificato la nostra vita sociale alterando il rapporto individuale tra gli uomini.

Incontriamoci "Di Persona" per comprendere come affrontare al meglio questa sfida.



La conversazione ha lo scopo di approfondire alcuni dettagli tecnici circa la struttura del cervello, la sue fasi evolutive e la sua capacità di apprendimento. Parallelamente verrà illustrata l'entità del fenomeno digitale, focalizzando gli effetti sul cervello a seconda della fase evolutiva che sta attraversando.



Verranno inoltre portati diversi dati statistici relativi a problemi sociali e comportamentali ormai affrontati in reparti specializzati di alcuni ospedali italiani e verranno proposti alcuni spunti su come gestire in modo consapevole un fenomeno ormai presente nella vita di tutti.



Al termine ci sarà ovviamente uno spazio aperto per domande e approfondimenti.



Giorgio Cappellani, ingegnere, esperto di tecnologie informatiche, attualmente insegnante di materie scientifiche nella scuola Waldorf di Milano e formatore per insegnanti steineriani di Oriago e Milano per i corsi di fisica e chimica.

