"leggi per loro", il centro commerciale eurosia contro l'abbandono degli animali.

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Il Centro Commerciale Eurosia, in collaborazione con La Nave dei Sogni, presenta "Leggi per loro", un'iniziativa culturale il cui scopo è quello di raccogliere fondi per la realizzazione e la promozione di un video musicale a cartoni animati grazie al quale sensibilizzare al triste fenomeno dell'abbandono dei nostri amici a quattro zampe, un fenomeno che in Italia conosce il suo picco nel mese di agosto. Tutte le più importanti associazioni animaliste italiane infatti convengono su un punto, in un paese dove nemmeno l'inasprimento delle pene per chi abbandona animali ha dato i risultati sperati, l'unica cosa da fare è portare avanti efficaci campagne di sensibilizzazione. E il messaggio che con Micio Macho, il Centro Commerciale Eurosia e La Nave dei Sogni vogliono lanciare è senza dubbio uno di quelli che non passano inosservati, perché sì, questa estate, il vero macho non sarà chi mostra i muscoli sulla spiaggia, ma chi si prenderà cura degli animali e non li abbandonerà. I mezzi con i quali lo scopo sarà perseguito sono per l'appunto un video musicale e un libro illustrato per tutta la famiglia, intitolato Jack Gnocco Superstar, un libro che racconta di un cagnolino maltrattato e abbandonato, che alla fine riuscirà a fare fortuna, provocando l'invidia e il rimorso degli anonimi vigliacchi che gli hanno fatto del male. La storia è ambientata a Parma, e tra le location in cui gli eventi si svolgono, non poteva naturalmente mancare il Centro Commerciale Eurosia. Per quanto riguarda invece la musica del video Micio Macho è a cura degli Hot Play, un gruppo di musica elettronica che per l'occasione ha deciso non solo di mettersi in gioco con una produzione singolare, ma anche di scendere in campo, aiutando la raccolta fondi presenziando direttamente all'evento. Insomma, "Micio Macho" e "Jack Gnocco Superstar" per dire NO! ALL'ABBANDONO DEGLI ANIMALI! Agosto, però, non è soltanto il mese in cui si registra il maggior numero di abbandoni di animali, ma anche quello in cui si legge di più. E quindi Jack Gnocco Superstar non sarà l'unico titolo il cui ricavato delle vendite verrà interamente destinato alla promozione del video musicale Micio Macho, ma ci sarà spazio anche per altri titoli, sia per grandi, che per piccini. E allora, fallo anche tu, questa estate "Leggi per Loro". Il Centro Commerciale Eurosia ti aspetta.