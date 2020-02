Lenz per Parma Capitale Italiana della Cultura 2020: con performance, musica e drink prende il via Habitat Pubblico 2020

Giovedì 20 febbraio a partire dalle ore 20 negli affascinanti spazi post-industriali di Lenz Teatro si apre Habitat Pubblico 2020, il progetto artistico e culturale diretto da Maria Federica Maestri e Francesco Pititto, in una lunga serata di performance, musica e drink nel segno di Parma Capitale Italiana della Cultura.

Habitat Pubblico 2020 dà inizio nel mese di marzo al progetto Il Passato Imminente con tre nuove creazioni, interpretate da altrettante protagoniste dell’inesauribile ricerca performativa di Lenz per arrivare, nel mese di novembre, a un’edizione all women del Festival Natura Dèi Teatri.

Tra gli eventi più importanti di Habitat Pubblico 2020 vale segnalare La Vita è Sogno, allestimento site-specific all’interno del Complesso Monumentale della Pilotta - nel mese di giugno – progetto speciale per Parma Capitale Italiana della Cultura 2020. Denso di stimoli e visioni Habitat Pubblico non è una semplice stagione di spettacoli, ma un complesso progetto di creazioni performative e visuali contemporanee, residenze artistiche internazionali, coproduzioni musicali, teatrali, coreografiche, di pratiche formative pluridisciplinari e integrate rivolte a giovani, persone con sensibilità psichica e intellettiva e studenti.

Lenz Teatro si trova in via Pasubio 3/e a Parma. Per informazioni: 0521 270141, 335 6096220, info@lenzfondazione.it , www.lenzfondazione.it