let's bollywood! con george jacob domenica 23 febbraio 2020

Bollywood dance day

Con George Jacob



PARMA, DOMENICA 23 Febbraio 2020



LA PRENOTAZIONE è OBBLIGATORIA

PER INFO, COSTI ED ISCRIZIONI

Email: jyotikumaridance@gmail.com | Tel. o Whatsapp: +39 3393165387



Un nuovo appuntamento per imparare la danza Bollywood dal maestro e coreografo internazionale a Parma, George Jacob! Posti limitati, necessaria prenotazione!

Due stage Open Level per apprendere 2 coreografie appositamente create dal maestro per la scuola Rajkumari Dance, per esplorare due diversi stili della danza indiana, dallo stile folk a quello moderno! Gli stage sono organizzati da Rajkumari Dance di Jyoti Kumari, scuola di danza Certificata CID Unesco.



PROGRAMMA DELLA GIORNATA:

ORE 11.30 – 13.30: Stage 1

13.30 -14.30 lunch break

ORE 14.30 – 16.30: Stage 2



LUOGO DELLO STAGE:

Jazz Dance Studio, Stradello San Girolamo 6, Parma (zona Centro/ Barriera Repubblica).

Si prega di arrivare almeno 20 minuti prima dell’inizio dello stage.

Note:

-Il centro Jazz Dance è facilmente raggiungibile dalla stazione di Parma con i bus 8/13/21/23, fermata Viale Mentana San Benedetto.

-Il centro Jazz Dance è dotato di spogliatoi e docce a disposizione degli studenti.



L’insegnante

George è un maestro, artista e coreografo indiano noto a livello internazionale.

GEORGE JACOB è un maestro, artista e coreografo indiano noto a livello internazionale.



Ha condotto numerosi workshop di Bollywood Dance e Salsa e si è anche esibito in diversi paesi come Francia, Germania, Austria, Belgio, Paesi Bassi, Svizzera, Mauritius, Italia, Hong Kong e India.

Ha lavorato con coreografi di Bollywood come – Terrence Lewis, Remo, Jojo Khan, Raju Sundaram, Saroj Khan

Si è esibito per il musical di danza indiana – “BHARATI” in tournée in tutta Europa.

È stato Coreografo ufficiale di Miss Mauritius 2009 e Miss Mauritius 2010.

È stato il “VINCITORE” del concorso di Reality Dance – “Aaja Jhoom Le”, in onda su ZOOM TV con ospite l’attore di Bollywood – Hrithik Roshan

Ha coreografato una canzone del film “CASANOVA”, una produzione cinematografica del Sud dell’India

Ha coreografato numerosi eventi aziendali e matrimoni.

Ha diretto e coreografato numerosi musical di danza per diverse scuole e università in India.

Ha creato il musical di danza indiana – “India – La Terra dell’Amore“ che è andato in scena in diversi città europee