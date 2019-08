Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Apericena, al tramonto di una sera di settembre, davanti al suggestivo panorama che si gode dalla Cantina Oinoe di Guardasone. Con il valore aggiunto di poter conversare in inglese con madrelingua, dopo aver visitato la vigna e la cantina, aperta in via straordinaria, con guide che le racconteranno sia in italiano che in inglese. È il secondo appuntamento dell’iniziativa “Let’s speak English”, in programma sabato 7 settembre, a partire dalle ore 17, patrocinata dal Comune. Le prenotazioni entro mercoledì 4. Dopo il primo evento, a inizio estate, nella cornice della Magnani Rocca, la serie continua sempre grazie all'organizzazione di Pro loco Traversetolo, alla collaborazione di GuideLab e alla disponibilità di Oinoe Vini. Altri dettagli nella locandina.